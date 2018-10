Pour Vieira, le problème des clubs français est "mental"

Les résultats décevants du PSG, de Monaco et l’OL en Ligue des champions, et de l’OM, Rennes et Bordeaux en Ligue Europa, interpellent Patrick Vieira. "A partir du moment où on ne gagne pas de matches, il faut se poser la question", a expliqué l’entraîneur de l’OGC Nice dans l’émission Team Duga, jeudi sur RMC Sport.

"Mais est-ce un problème individuel, de talent ou d’état d’esprit ?, s’est-il interrogé. Je pense que le talent technique, athlétique, il est là. Les équipes françaises et les joueurs doivent progresser au niveau mental, sur la préparation, sur comment se sacrifier pour l’équipe. Voir collectif plutôt qu’individuellement."

"En Ligue 1, la qualité individuelle des joueurs suffit à faire la différence, alors qu’en Europe le collectif te permet de gagner les matches, a ajouté le champion du monde 1998, arrivé cet été sur le banc des Aiglons. C’est peut-être là que les problèmes pour les clubs français se voient un peu plus."