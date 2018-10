Pour Lippi, Juve + CR7 = C1

Et si la Vieille Dame parvenait à remporter ce titre qui lui échappe depuis 22 ans ? "Il y a quelques années, au niveau européen, quand on me posait des questions sur la Juventus, je répondais: 'Oui, ils se sont améliorés. Mais il reste encore deux ou trois clubs mieux armés.' Cette fois je pense que la Juventus a atteint le meilleur niveau", a en tout cas avancé Marcelo Lippi jeudi soir à Monaco, dans le cadre du Golden Foot.

Pour l'ancien coach des Bianconeri (1994-1999 puis 2001-2004), la troupe de Massimiliano Allegri est crédible seulement depuis cet été en vainqueur de la Ligue des champions, et ce quand bien même elle a atteint la finale de cette fameuse C1 deux fois sur les quatre dernières éditions (2015 et 2017). "Le vainqueur de la Ligue des champions fait déjà partie de ce groupe de trois ou quatre clubs", a renchéri le septuagénaire, lequel estime donc que la Vieille Dame appartient désormais à ce cercle très privé, grâce notamment à l'arrivée de Cristiano Ronaldo cet été.

"C'est maintenant que son apport devient décisif"

Pour Lippi, le recrutement du Portugais "est une énorme valeur ajoutée. Il est l'un des deux meilleurs joueurs de la dernière décennie." Et l'Italien de développer sa pensée: "L'autre est Lionel Messi, bien sûr. Mais la Juventus s'est améliorée de saison en saison jusqu'à atteindre ce très bon niveau. Et ce n'est que maintenant que l'apport de Ronaldo devient décisif."

Exclu d'entrée à Valence (0-2), Cristiano Ronaldo a manqué ses débuts en C1 avec la Vieille Dame et a, de fait, été suspendu face aux Young Boys Berne (3-0) le match suivant. Le Portugais a pu ensuite disputer sur le terrain de Manchester United (0-1) son seul match européen complet de la saison, sans débloquer son compteur but. Leader incontestable de sa poule, la Juventus passera certainement dans une autre dimension encore avec un "CR7" davantage décisif.