Pour Klopp, Zidane est un "horloger suisse"

Double tenant du titre, le Real Madrid va tenter de remporter un troisième sacre consécutif record en Ligue des champions, et de s’adjuger le trophée pour la 13e fois, samedi soir (20h45) à Kiev contre Liverpool.

Des Reds qui ne se présenteront pas en victimes expiatoires. "Le Real Madrid sera plus confiant que nous au début, mais le match ne s’arrête pas là. Nous avons eu deux semaines pour nous préparer. Ils sont très forts, mais ils ne nous ont jamais affrontés. Nous sommes Liverpool. Pas seulement une bonne équipe, mais une équipe avec un ADN pour faire de grandes choses."

"Du football fantastique"

La sortie est de Jürgen Klopp, interrogé à la veille de ce choc en conférence de presse. Le technicien allemand a ensuite évoqué son match dans le match avec Zinédine Zidane "l’un des meilleurs footballeurs de tous le temps. C’est aussi un entraîneur brillant. Il travaille avec son groupe comme un horloger suisse. J’ai beaucoup vu jouer cette équipe, et c’est du football fantastique. C’est organisé quand ça doit l’être, et pareil pour le chaos. Mais ça reste du football et il y a des opportunités pour l’autre équipe. Et ça me suffit."

L’ancien entraîneur de Dortmund a également défendu son homologue français… et lui-même au passage. "Si les gens pensent que Zidane n’a pas de connaissance tactique – et ils pensent la même chose de moi – ce serait vraiment drôle, parce que ça voudrait dire que les deux entraîneurs de la finale n’y connaissent rien tactiquement. Qu’est-ce que ça dirait de notre sport ?", a-t-il ainsi lâché.

Quelques jours plus tôt, «Zizou» avait été questionné sur le même sujet, et joué, comme souvent, la carte de la modestie: "Je ne suis pas le meilleur entraîneur, je ne suis pas le meilleur tacticien. Mais j’ai d’autres arguments. J’ai une philosophie… L’envie, la passion, la motivation, j’ai tout ça. Ça a bien plus d’importance."