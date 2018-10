Pochettino à jamais contre le Barça

"Je suis Perico (fans de l’Espanyol) et évidemment que ça me motive de battre le Barça." Impossible de se montrer plus clair dans ses intentions. Et ce n’est pas nouveau. Mauricio Pochettino est resté trop longtemps à l’Espanyol pour ne pas être marqué par cette rivalité qui scinde la ville les jours de derby. « Revenir dans cette ville, c’est agréable et jouer contre le Barça aussi. C’est toujours motivant », explique l’entraîneur argentin dans une longue interview accordée à Marca.

Une ancienne rivalité qu’il ressent toujours au point de ne pas envisager d’entraîner le Barça à l’avenir (Il était dans les petits papiers du Real avant l’arrivée de Lopetegui, ndlr). "Evidemment, c’est quelque chose d’entendu. J’ai beaucoup d’amis à Barcelone qui sont pour le Barça et pour qui j’ai un respect énorme mais mon chemin et celui du Barça vont dans des directions opposées. Ce serait impossible", précise-t-il.

Un respect cumulé à une connaissance extrême des forces et faiblesses de son adversaire qui induisent une méfiance logique. D’autant plus que si le départ en championnat a été bon, les coéquipiers de Lloris ont été surpris en fin de match par l’Inter Milan au point de perdre un match qu’ils avaient dominé (1-2). "C’est une équipe avec de grands footballeurs qui peut battre n’importe qui", avance-t-il. Tottenham sait à quoi s’attendre mais compte bien tout faire pour faire chuter le Barça. L’envie est extrême, la motivation aussi. Et nul doute que Pochettino saura faire passer le message.