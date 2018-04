Piqué dans le top 3 !

Gerard Piqué a participé à la fête lors du succès de Barcelone face à l'AS Rome (4-1), mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions. Un succès et un but pour le Blaugrana qui en profite pour entrer dans le top 3 du classement des défenseurs ayant le plus marqué dans la compétition. Avec 12 buts, il passe devant Sergio Ramos et rejoint Dani Alves. Il reste à 3 longueurs de Helguera et 4 de Roberto Carlos.

The love you get when you go joint 3rd on the all-time top-scoring defenders list... #Priceless



Roberto Carlos 16

Iván Helguera 15

Dani Alves 12

Gerard Piqué 12

Christian Panucci 11

Sergio Ramos 11#UCL @Mastercard pic.twitter.com/ORifkky5mo — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 4 avril 2018