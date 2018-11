Paris se remet d'équerre

Le mal de tête reste possible. Mais on ne va pas se mentir: que le PSG a bien fait, évidemment, de battre Liverpool (2-1) mercredi. Le destin reste entre les pieds des Parisiens, plus que jamais. S’ils s’imposent à Belgrade dans deux semaines, ils iront en huitièmes de finale de Ligue des champions, avec une bonne chance – non négligeable - de terminer premiers du groupe. Neymar, Kylian Mbappé et leurs partenaires ont surtout été à la hauteur de l’événement durant les 45 premières minutes, avant d’être un peu rattrapés par le stress. Ça s’est donc avéré suffisant.

Ils ont su profiter du visage toujours moins intense de Liverpool à l’extérieur, en menant 2-0 au bout de 40 minutes. Angel Di Maria aurait pu relancer bêtement les Reds, en taclant dans sa surface de manière tout à fait évitable, offrant un penalty transformé par Milner dans le temps additionnel de la première période.

Thiago Silva: "Tuchel est fantastique"

Thiago Silva, très costaud, rend hommage à Tuchel (sur RMC Sport): "Il est fantastique, il a toujours envie de jouer vers l’avant, mais jamais sans laisser de sécurité derrière. Parfois, nous les joueurs, on pense que c’est facile et on ouvre derrière. Du coup, on prend des contres…" Le capitaine savoure déjà sa soirée: "C’est fatigant (sourire). Le plus important, c’est qu’on ait vraiment joué comme une équipe. L’ambiance était fantastique. Si on ne gagnait pas, c’était compliqué. Ce n’est pas fini, ce ne sera pas facile à Belgrade et il faudra un match parfait."

Il n’y a pas que Tuchel de fantastique, il y a aussi… Juan Bernat, encore buteur après Naples. Cette fois, il a ouvert le score dès la 13e minute de jeu. Il n’y a pas eu beaucoup d’occasions, d’un côté comme de l’autre d’ailleurs, mais un peu plus quand même pour le PSG. Neymar a doublé la mise à la 37e au terme d’un superbe contre collectif, presque conclu par Edinson Cavani et finalement parachevé par le Brésilien (2-0). Le penalty de Milner (2-1, 45e+1) a laissé le suspense jusqu’au bout. C’est fini pour le match, mais pas pour la situation globale de ce groupe C. Si Paris fait nul à Belgrade et que Liverpool bat Naples, il pourrait y avoir une égalité à trois. Le PSG a bien fait, vraiment.