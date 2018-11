OL-Tousart: "On se pensait peut-être trop beaux"

Une nouvelle fois rejoint par Hoffenheim durant le temps additionnel (2-2, 4e j. de C1), l'OL a encore perdu deux points sur la scène européenne mercredi soir. Une actualité bien difficile à digérer pour Lucas Tousart.

"Le constat est désolant. On ne sait pas tenir un score, même à onze contre dix, a lâché le milieu lyonnais sur RMC Sport après le match alors que Lyon a évolué en supériorité numérique pendant quasiment l'intégralité de la seconde période. Franchement, c'est frustrant parce qu'on se crève le cul en première période et en deuxième on laisse échapper le score. Ce n'est pas possible à ce niveau-là si on veut se qualifier."

"On n'a pas pris conscience que dans un match de foot rien n'est jamais fini, a enchaîné Tousart. On se pensait peut-être trop beaux à la mi-temps et on laisse revenir bêtement l'adversaire : ce sont des erreurs inacceptables."