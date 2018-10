OL-Tousart: "C'est rageant"

L'Olympique Lyonnais a bien failli l'emporter mardi à Hoffenheim pour le compte de la 3e journée de la Ligue des champions (3-3). Les Gones ont en effet encaissé un but dans le temps additionnel

"C'est rageant ! (...) Il y a de la frustration et la satisfaction. La frustration d’avoir concédé ce nul vue la physionomie du match. La satisfaction d’avoir obtenu un nul ici, contre une belle équipe qui nous a mis en difficulté. On est bien entré dans le match puis on a eu un passage vide dont ils ont su profiter. Malgré cela, on arrive à reprendre le dessus, en pensant avoir fait le plus dur... mais on lâche sur cette dernière action. Il faudra progresser sur ce genre de détails", a plaidé Lucas Tousart sur le dite du club.