« C’était la fin de carrière rêvée pour moi. » Camille Abily, 33 ans, s’arrête sur une cinquième Ligue des champions (2011, 2012, 2016, 2017 et donc 2018). L’Olympique Lyonnais a battu le VfL Wolfsbourg 4-1 a.p. ce jeudi soir à Kiev en finale. Et sa milieu de terrain offensif, remplaçante au coup d’envoi, a marqué le dernier but (116e). « C’est génial de terminer comme ça. On ne se rend pas forcément compte qu’on rentre dans l’histoire. »