OL-Genesio: "Un tournant pour nous"

Lyon se déplace à Hoffenheim mardi soir en Ligue des champions. En cas de victoire, le club rhodanien, qui s'est imposé sur la pelouse de Manchester City (2-1) avant de faire un nul à domicile face au Shakhtar (2-2), a l'occasion de faire un grand pas vers les huitièmes de finale.

"Le match peut être un tournant pour nous en cas de victoire, a reconnu Bruno Genesio, lundi en conférence de presse. Tout restera possible même si nous l'emportons. En cas de victoire, cela serait une option sur la qualification."

Pour cette rencontre, l'OL sera à nouveau privé de son capitaine et fer de lance en attaque, Nabil Fekir, blessé il y a deux semaines face au PSG (0-5). "C'est un de nos meilleurs joueurs offensifs. C'est forcément un handicap mais j'ai la chance d'avoir un effectif de qualité pour pallier son absence. On a la qualité individuelle et collective pour répondre malgré son absence", a expliqué l'entraîneur des Gones.