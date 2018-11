OL: Genesio optimiste pour Fekir

Sorti à la mi-temps du dernier derby en date entre l’OL et Saint-Etienne, Nabil Fekir reste incertain pour le choc de Ligue des champions entre Lyon et Manchester City, mardi soir. Avec ses adducteurs qui sifflent, le capitaine des Gones a été ménagé tout le week-end durant, et Bruno Genesio de se montrer optimiste ce lundi en conférence de presse.

"On a besoin de joueurs à 100%, et on fera le point après le dernier entraînement. C'est notre capitaine, un des joueurs les plus importants de l'équipe, mais il est indispensable qu'il soit à 100%. On verra, en fonction de ses sensations, mais je suis optimiste, souffle l’entraîneur rhodanien. Dimanche, on s'est contenté de le faire courir, mais il avait plutôt bien récupéré. J'ai confiance en lui et en ses sensations."