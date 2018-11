OL : Genesio met la pression sur Fekir

Deux semaines après avoir dû se contenter d’un match nul en Allemagne (3-3), la faute à une égalisation concédée dans les toutes dernières secondes, l’Olympique Lyonnais retrouve Hoffenheim au Groupama Stadium ce mercredi. Des retrouvailles aux allures de 16es de finale pour Bruno Genesio, qui compte sur le retour de Nabil Fekir pour décrocher une victoire capitale dans la course à la qualification.

"J'attends de lui qu'il assume son rôle de leader technique, mais aussi son rôle de leader de capitaine d'équipe qu'il a eu l'habitude d'assumer la saison passée. Il doit donner encore plus de confiance à l'équipe, elle est plus forte quand il est là, a-t-il ainsi indiqué en conférence de presse. Ça ne veut pas dire qu'il est moins investi. Il est arrivé plus tard que les autres puisqu'il a été champion du monde et il a ensuite été blessé."