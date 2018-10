OL-Dubois: "Un match un peu fou"

A défaut de briller comme il y a quinze jours à l’Etihad Stadium pour s’offrir le scalp de Manchester City (1-2), l’Olympique Lyonnais aura fait preuve de caractère face au Shakhtar Donetsk. Mené 2-0 après une heure de jeu, l’OL a en effet trouvé les ressources pour égaliser (2-2) et aurait même pu l’emporter dans les dernières minutes. "C'était un match un peu fou. On peut être déçus de notre première mi-temps, où on n'a pas forcément fait les courses ensemble. Face à une équipe aussi bonne techniquement que Donetsk, ça ne pardonne pas", a analysé Léo Dubois à l'issue de la rencontre.

Et à en croire le défenseur lyonnais, auteur du but de l’égalisation, si les Lyonnais ont ainsi réagi, c’est parce qu’ils ont dû se dire les choses à la mi-temps après une première période jouée à l’envers. "A la mi-temps on s'est bien parlé, et on peut être contents de notre état d'esprit en deuxième période. Il y a des équipes qui n'arrivent pas à réagir, nous on y arrive, a ainsi apprécié l'ancien Nantais dans des propos relayés par L'Equipe. Je n'ai pas senti une équipe endormie, j'ai senti une équipe qui avait du mal à défendre ensemble tout simplement en première mi-temps. Toute l'équipe a défendu, mais elle l'a mal fait."