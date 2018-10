OL: Dembélé remplaçant à Hoffenheim, Terrier titulaire

En quête d'exploit donc, selon la terminologie employée par son président pour l'occasion, l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse d'Hoffenheim, le 8e de Bundesliga et bizuth en C1 ce mercredi (20h45), pour le compte de la 3e journée de la Ligue des champions. Après l'authentique perf' accomplie à Man City (2-1) et le nul contre le Shakhtar (2-2), Bruno Genesio aligne pour ce match un système en 4-3-3, marqué par le retour de suspension de Lucas Touzard, mais aussi par la titularisation en attaque de Martin Terrier, qui avait déjà débuté contre Nîmes (2-0), aux côtés de Memphis Depay et Bertrand Traoré ; Moussa Dembélé doit se contenter d'un statut de remplaçant au coup d'envoi.

Le onze lyonnais : Lopes - Tete, Marcelo, Denayer, Fer. Mendy - Ndombele, Tousart, Aouar - Be. Traoré, Depay, Terrier.

Côté allemand, on notera que l'ancien Lyonnais Ishak Belfodil est titulaire à la pointe de l'attaque du onze de départ d'Hoffenheim.

Le onze allemand : Baumann - Akpoguma, Vogt, Bicakcic - Kadebarek, Demirbay, Grillittsch, Kramaric, Schulz - Szalai, Belfodil.