OL-Cornet: "On va aller le faire en Ukraine !"

Avec 3 buts inscrits face à Manchester City en 2 matches, Maxwell Cornet pourrait de manière légitime prétendre au titre de héros de la qualification lyonnaise pour les 8e de finale de la Ligue des champions, sauf que le doublé de l'attaquant de l'OL, après son but de l'aller en Angleterre, ne suffit pas encore au bonheur des joueurs de Bruno Genesio, tenus en échec après avoir mené par 2 fois au score ce mardi, au Groupama Stadium (2-2).

"On a fait un grand match tous ensemble ce soir (mardi), considère Cornet au micro de RMC sport. On a montré un beau visage, en tous étant disponibles tant offensivement que défensivement. Malheureusement, on n’a pas su préserver ce but d’avance qui nous aurait permis de gagner. Cela nous laisse beaucoup de regrets, mais si on nous avait dit qu’on ferait un match comme ça, je pense qu’on aurait signé tout de suite, avoue-t-il. Ce n’est pas encore fini, on va aller chercher la qualification ensemble maintenant, il n’y a pas de raison que ça ne passe pas ! On va aller le faire en Ukraine !" Un billet pour la phase finale de cette Ligue des champions qui se jouera en effet sur le terrain du Shakhtar Donetsk le mercredi 12 décembre prochain (21h).