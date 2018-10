OL: Aulas la joue modeste face à Hoffenheim 

Bien parti en Ligue des champions avec quatre points pris lors de ses deux premiers matches, l'Olympique Lyonnais espère poursuivre sur sa lancée mardi soir sur le terrain d'Hoffenheim.

Pour le président rhodanien, l'OL est pourtant loin d'être favori: "C'est un match à gros enjeu mais ne nous y trompons pas, Hoffenheim est une équipe très puissante. Il faudra faire un très gros match pour au moins partager les points. Je suis très prudent et j'en ai parlé au groupe avant l'entraînement. On acceptera de subir physiquement demain et on est prêts à résister pour faire l'exploit (...) Mais j'ai totale confiance pour trouver la faille et créer la surprise car en Allemagne, tout le monde s'attend à ce qu'Hoffenheim écrase l'OL".

Un moyen comme un autre de mettre la pression sur l'adversaire.