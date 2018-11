Napoli-Ancelotti: ''Faire mieux qu’au match aller''

Deux semaines après le nul au Parc des Princes (2-2), Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Napoli, aborde le deuxième choc contre le PSG avec confiance.

"On a bien récupéré du match de vendredi. On est sous pression, on connaît l’importance du match et ce que l’on doit faire. C’est une équipe solide, difficile à gérer. On verra ce qu’ils feront (tactiquement, ndlr) par rapport au match aller. Nous avons beaucoup de respect pour cette équipe. Je pense que ce sera un grand match. Pour gagner, on devra faire mieux que ce que nous avons fait à Paris. Il faudra faire quelque chose d’extraordinaire", a lancé le "Mister" en conférence de presse.

"Nous étions dans le 3e chapeau lors du tirage au sort et, maintenant, on est sur le bon chemin", s’est félicité l’ancien coach du PSG.