Naples: Hamsik, un record historique ! 

Au coup d'envoi du choc de Ligue des champions entre le Napoli et le PSG ce mardi, au San Paolo (21), Marek Hamsik (31 ans, 109 sélections), le fidèle milieu de terrain des Partenopei, est entré de façon définitive dans la légende du club italien. Et pour cause, l'international slovaque, qui défend les couleurs des Azzurri depuis 2007 et porte aujourd'hui le brassard de capitaine, devient à l'occasion de ce match le joueur comptant le plus d'apparitions avec les Napolitains : un 512e match, toutes compétitions confondues, qui permet à Hamsik de devancer seul désormais l'ancien défenseur Giuseppe Bruscolotti (1972-1988).

