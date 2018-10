Après sa victoire contre le PSG (3-2), il y a deux semaines, Liverpool a cédé sur le terrain du Napoli (1-0), mercredi soir, lors de la 2e journée de la Ligue des champions.

Les Reds, dans un mauvais soir, ont été cueillis en fin de match par un but de Lorenzo Insigne (90e).

Les hommes de Carlo Ancelotti se rattrapent ainsi après le 0-0 concédé à Belgrade, et prennent la tête du groupe C avec 4 points, devant Liverpool et Paris.