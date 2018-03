Monchi encense Messi

Une troisième place en Serie A, un quart de finale de Ligue des champions pour la première fois depuis 2008. L’AS Rome vit actuellement une saison satisfaisante, que ce soit sur la scène italienne ou européenne. Bien engagé dans ces deux compétitions, le club romain va cependant connaître un mois d’avril compliqué, avec en première ligne la double confrontation contre le FC Barcelone en C1 (4 et 10 avril). Et au vu de la saison de la formation catalane et de la forme de "La Pulga", les Romains ont de quoi s’inquiéter. Mais Monchi croit en ses joueurs.

"Nous aurions tort de penser que le Barça n'est que Messi. Il a quelques capacités à décider que personne n'a. Vous devez le comprendre et essayer de le contrer, mais vous devez également arrêter le jeu collectif d'une équipe avec des joueurs très importants", a expliqué le directeur sportif de la Roma dans un entretien accordé au Mundo Deportivo. Pas question donc qu’Eusebio Di Francesco, l’entraîneur du club, ne mette en place une tactique anti-Messi, même si l’international argentin reste la première menace.

Monchi a justement évoqué le cas de la star du Barça. Et pour l’ancien dirigeant du FC Séville, le joueur de 30 ans est d'une autre dimension: "L'autre jour, il a dit qu'il s'était amélioré en comprenant que le football avait une composante plus collective et qu'il devait s'assurer que ses compagnons se sentent plus importants que lui. Il s'est amélioré précisément dans cela. Compte-tenu de sa qualité, cela le rend presque infaillible. Une fois la composante collective du football comprise, Lionel a atteint la perfection." Espérons pour Monchi et l’AS Rome que Messi ne soit pas dans un grand jour les 4 et 8 avril prochains.