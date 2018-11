Monaco: Un record de précocité battu

L’AS Monaco a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque, mardi, face à Bruges. Les troupes de Thierry Henry ont en effet été balayées 4-0 à domicile et restent engluées à la dernière place de leur groupe.

Deux Monégasques garderont néanmoins un bon souvenir de cette soirée, les jeunes Han-Noah Massengo et Gobe Gouano, qui ont fait leurs grands débuts en Ligue des champions.

Han-Noah Massengo en a profité pour battre un record de précocité, le jeune milieu monégasque étant devenu à 17 ans et 122 jours le plus jeune joueur français à avoir disputé un match de C1. Il détrône Hatem Ben Arfa, qui avait connu son baptême européen à 17 ans et 6 mois. Kylian Mbappé était, lui âgé de 17 ans et 9 mois lors de sa première rencontre de Ligue des champions.