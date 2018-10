Monaco s'en contentera

Il ne faut pas s'arrêter froidement à la situation comptable. Avec un point pris en trois matches, après ce match nul sur la pelouse de Bruges (1-1), l'AS Monaco n'a pratiquement plus aucune chance de rallier les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais pour l'actuel 19e de Ligue 1, ce petit point pris à l'extérieur est amplement satisfaisant, surtout si l'on voit ce match comme un 32e de finale de Ligue Europa. Tel que c'est parti, Bruges et Monaco vont en effet se battre pour la troisième place de leur groupe, synonyme de strapontin en C3.

Pour une équipe sans victoire depuis deux mois et demi, difficile de faire la fine bouche avec ce match nul à l'extérieur. Surtout que l'ASM, après le scénario défavorable de la première de Thierry Henry à Strasbourg (défaite 2-1 avec toile du gardien, blessure de Falcao, carton rouge pour Grandsir...), a encore connu son lot de pépins. Diego Benaglio encore trop juste, c'est Loïc Badiashile (20 ans), l'habituel gardien n°4, qui a débuté la rencontre. Et comme Stevan Jovetic s'est (encore) blessé dès la 8e minute, Henry a dû lancer dans le grand bain le gamin Sofiane Diop (18 ans).

Sylla, héros... malheureux

Avec cette formation expérimentale et toujours plus rajeunie, surtout dans le secteur offensif où Falcao et Rony Lopes font toujours défaut, Monaco a trouvé le moyen d'ouvrir le score, sur un ballon en profondeur d'Aleksandr Golovin, enfin décisif, bien exploité par Moussa Sylla (0-1, 31e). Auteur de son premier but de la saison, l'attaquant de 18 ans aurait pu être le héros du match, et un beau symbole pour l'ASM. Mais il a raté le break, en manquant le but vide, en bout de course, après avoir effacé le gardien belge (38e). Une grosse minute plus tard, Wesley venait placer sa tête devant Raggi pour égaliser (1-1, 40e).

Globalement inférieur, Monaco a fait le dos rond en seconde période. Les occasions ont été belges, dans l'ensemble, pour Dennis, qui a permis à Badiashile de briller (47e), Vormer (61e) ou Wesley (70e). Si Golovin a eu une balle de hold-up (72e), l'ASM, a l'image de l'OL mardi soir, aurait pu tout gâcher dans le temps additionnel, mais Openda a trouvé le moyen de manquer le cadre, de la tête, alors qu'il était seul dans les six-mètres (90e+2). Ce qui permet aux Monégasques de savourer ce premier point sous l'ère Henry. "On essaie de faire sur le terrain chaque chose que le coach demande, a expliqué Andrea Raggi sur RMC Sport. En première période on a tout fait. Si Sylla tombe dans la surface à 0-1, il y a carton rouge, penalty et le match fini. Le coach a des idées très claires, on met en place sur le terrain ce qu'on travaille dans la semaine." Il faudra maintenant enchaîner contre Dijon samedi soir. Avec, cette fois, la victoire pour objectif.