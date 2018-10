Monaco: Jardim veut laisser "une bonne image"

A la dérive en championnat, l’AS Monaco est également déjà dans le dur en Ligue des champions après sa défaite inaugurale face à l’Atlético Madrid (1-2). Pour autant, Leonardo Jardim se voulait ambitieux à la veille d’affronter le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park.

"Notre seul objectif, c’est de gagner, a ainsi affirmé le technicien portugais en conférence de presse. L'équipe a laissé une bonne image face à l’Atlético Madrid et nous pouvons faire pareil ici."

Et le coach monégasque de renchérir: "On va essayer d'oublier le championnat et de se concentrer sur ce match. Nous avons besoin de repartir d'ici avec un bon résultat, et pour faire un bon résultat, il faut jouer pour essayer de gagner."