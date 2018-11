Monaco: Henry titularise Barraca et Aït-Bennasser face à Bruges 

Pour ce qui s'apparente sans doute au match de la dernière chance des Monégasques dans cette phase de groupes de la Ligue des champions, Thierry Henry, toujours en quête de sa première victoire à la tête de l'ASM, a choisi notamment de titulariser face au Club Bruges KV ce mardi, à Louis-II (18h55), l'Italien Antonio Barreca dans une défense à 4 aux côtés de Sidibé, Glik et Jemerson. Mais aussi Youssef Aït-Bennasser qui trouve sa place au coup d'envoi dasn un milieu à 3 avec Tielemans et Chadli ; Falcao, Diop et Sylla composeront l'attaque du club du Rocher. Monaco n'a plus gagné devant son public depuis le 14 mai dernier.

Le onze monégasque : Benaglio - Sidibé, Glik, Jemerson, Barreca - Tielemans, Aït-Bennasser,Chadli - Diop, Falcao, Sylla

Le onze de Bruges : Horvath - Poulain, Mechele, Denswil - Mata, Vormer(c), Nakamba, Rits, Diatta - Wesley, Vanaken.