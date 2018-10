Monaco-Henry: "Je ne peux rien vous dire sur les gardiens"

Thierry Henry, après ses débuts en Ligue 1 sur le banc de Monaco contre Strasbourg (1-2), va découvrir la Ligue des champions dans son nouveau costume de coach d'un club de la principauté qui se déplace mercredi, sur le terrain du Club Bruges KV (20h45) avec lequel les Monégasques partagent la dernière place du groupe A avec zéro point après 2 journées.

Et s'il est un poste qui pose problème à Henry, c'est bien celui de gardien, où Danijel Subasic, toujours, blessé, continue de manquer cruellement à son équipe. En Belgique, Diego Benaglio, un temps incertain, figure bien dans le groupe, à la différence du 3e gardien Seydou Sy, non qualifié, mais le successeur de Jardim a refusé en conférence de presse, à la veille du match, de se prononcer sur ses intentions... "Je ne peux rien vous dire sur les gardiens. On verra ce qui se passe à l'entraînement", a-t-il indiqué sans plus de précision. A ses côtés, Youri Tielemansa également botté en touche : "Il y a eu des blessures différentes chez nos gardiens, mais on a confiance en chacun d'entre eux." Dans le cas où Benaglio devait déclarer forfait à son tour, c'est le jeune Loïc Badiashile (20 ans) qui serait invité à officier en tant que dernier rempart.