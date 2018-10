Monaco-Falcao: "Je préfère ne pas parler du recrutement"

Les matches se suivent et se ressemblent pour l’AS Monaco. En déplacement à Dortmund pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions, le club de la Principauté a en effet enchaîné un neuvième match sans victoire.

"C’est un très mauvais début de saison, a reconnu sans peine Radamel Falcao sur RMC Sport 1 à l’issue de la rencontre. Mais si on analyse les choses par rapport à l’année passée, il y avait déjà des signaux. On passait déjà à travers des matchs de Ligue des champions. Et parfois aussi en Ligue 1. Cette année on n’arrive pas à remonter la pente."

Et à en croire le Colombien, les chamboulements effectués lors du dernier mercato ne sont pas pour rien dans ces mauvais résultats. "Je préfère ne pas parler du recrutement, a-t-il ajouté. Ce n’est pas mon rôle. Mais quand il y a autant de changements durant une intersaison, il n’y a pas toujours le temps de s’adapter. C’est difficile de s’adapter avec autant de changements."