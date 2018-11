Et de quinze ! La série noire continue pour Monaco qui enchaîne un quinzième match de rang sans victoire ce mercredi, dans l’ambiance crépusculaire du stade Louis-II. Où l’on espérait la première victoire de l’ère Thierry Henry pour le cinquième match du successeur de Leonardo Jardim sur le banc du club de la Principauté. En même temps qu’un premier succès sur le Rocher depuis bientôt six mois (*).

La désillusion est à la hauteur des espoirs placés dans ce match de la quatrième journée d’une phase de poules de la Ligue des champions face à l’adversaire a priori le plus abordable du Groupe A. Face auquel l’ASM avait enregistré son seul et unique point il y a quinze jours, à Bruges (1-1). Cette déroute à domicile (0-4) – la plus large de l’histoire du club en C1 - qui intervient quelques heures après l’annonce du placement en garde à vue du président Dimitri Rybolovlev, est un nouveau coup de massue sur ce collectif monégasque à la dérive. Et sur son jeune coach.

Sidibé : "C'est une honte !'

Dire que ce match aurait pu connaître un tout autre scénario n’est pas mentir, si dans la même minute, Radamel Falcao avait cadré sa tête et/ou si le jeune Sofiane Diop, servi idéalement par Yuri Tielemans, n’avait pas perdu son duel avec le gardien (7e). Mais Bruges, inexistant dans cette entame, va trouver la faille sur sa première attaque placée. Un centre trop facilement décoché, une déviation et toute l’efficacité, qui fait défaut aux Monégasques, est au rendez-vous sur l’ouverture du score à bout portant d’Hans Vanaken (0-1, 12e).

Diego Benaglio doit sauver le break dans la foulée devant Wesley (14e). Mais le portier suisse ne peut rien sur le penalty (très) sévère que transforme le même Vanaken, suite à une frappe contrée du bras de manière bien involontaire par Barreca (0-2, 17e). Monaco coule à pic, et c’est la curée pour une équipe qui baisse les bras et laisse d’impensables libertés à ce niveau avec cette frappe sans opposition de Wesley qui fait mouche depuis l’extérieur de la surface (0-3, 24e). Peut-être le seul à surnager, le jeune Diop continue de tenter sa chance avant la pause (45e+2). A la reprise, il y a aura bien ce dédoublement entre Djibril Sidibé et Moussa Sylla, mais la frappe de ce dernier échappe le cadre (51e). Mais plus personne n’y croit vraiment dans cette équipe.

Surtout pas Falcao, toujours aussi transparent et que son entraîneur, sans que l’on sache s’il s’agit d’une sanction ou d’une volonté de préserver le Colombien dans la perspective de la réception du PSG dimanche, remplacé par Gobe Gouano, minot de dix-sept ans, tout comme Han-Noah Massengo, lui aussi lancé dans ce terrible grand bain. Que quitte sur blessure un Kamil Glik touché à la cuisse et sans doute claqué (76e). Les ultras monégasques, quand certains ne quittent pas tout bonnement le stade, se chargent de mettre en tribunes le feu que leurs joueurs sont incapables de mettre sur le terrain. Et Bruges alourdit le score sur un simple dégagement de son gardien par Ruud Vormer (0-4, 85e). Treize ans que le CBKV n’avait plus gagné en Ligue des champions ! Une éternité comparée aux deux saisons qui séparent Monaco de sa dernière demi-finale de C1, qui n’a pourtant jamais semblé si loin…

(*) L’ASM n’a plus gagné devant son public depuis le 12 mai dernier face à l’AS Saint-Etienne (1-0).