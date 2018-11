Monaco coule à pic face à Bruges

Quelle déroute pour les Monégasques ! Le club de la Principauté a concédé mardi, sur sa pelouse du Stade Louis-II, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions la plus large défaite de son histoire à domicile face au Club Bruges KV (0-4). L'équipe de Thierry Henry a raté le coach en ne concrétisant pas sa bonne entame de match, et son terrible manque de confiance a fait le reste avec une véritable déroute sur des buts de Vanaken, auteur d'un doublé (12e, 17e s.p.), Wesley (24e) et Vormer (85e). Le club belge qui n'avait plus gagné aucun match de C1 depuis... 13 ans !

L'élimination officielle de l'ASM dans cette Ligue des champions ne tient plus qu'à un fil ; elle sera officielle dans le cas où l'Atlético Madrid viendrait à enregistrer un nul ou une victoire face à Dortmund dans l'autre match du groupe A, qui oppose les 2 équipes en soirée (21h).