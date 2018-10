Monaco-Benaglio: "Oublier un instant la Ligue 1"

Mal en point en championnat avec une 18ème place au classement, Monaco se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund mercredi soir en Ligue des champions. Malgré la bonne forme des hommes de Lucien Favre, leaders invaincus en Bundesliga, Le club de la Principauté espère être à la hauteur de l'événement.

"On va jouer une grosse équipe du Borussia. Ils ont beaucoup de qualité, notamment en attaque. C’est une autre compétition mercredi, ça va nous aider à oublier un instant la Ligue 1. On va tout faire pour prendre des points. Nous ne sommes pas favoris mais tout est possible dans le football. On y croit et on va entrer sur le terrain en vraie équipe. On va se battre, tout faire pour enclencher sur une série positive", a ainsi confié mardi en conférence de presse, le gardien suisse Diego Benaglio, toujours titulaire dans le but de l'ASM en l'absence de Danijel Subasic.

Jardim et ses joueurs ont débuté leur campagne européenne par une défaite à domicile face à l'Atletico Madrid (1-2).