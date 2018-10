Monaco-Benaglio: "On y croit"

Mercredi soir, l'AS Monaco défiera le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park, pour le compte de la 2e journée de Ligue des champions. Et malgré les piètres résultats enregistrés depuis l'entame de l'exercice en cours par les hommes de Leonardo Jardim, pas question pour les Rouge et Blanc de se rendre en Allemagne, face au leader de Bundesliga, dénués d'ambition.

"On va jouer une grosse équipe du Borussia. Ils ont beaucoup de qualité, notamment en attaque. C’est une autre compétition mercredi, ça va nous aider à oublier un instant la Ligue 1. On va tout faire pour prendre des points, a prévenu Diego Benaglio en conférence de presse. Nous ne sommes pas favoris, mais tout est possible dans le football. On y croit et on va entrer sur le terrain en vraie équipe. On va se battre, tout faire pour enclencher sur une série positive".