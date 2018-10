Messi voit double, les Spurs de Lloris chutent

Le choc de la soirée de Ligue des champions entre Tottenham et le Barça a tourné en faveur des coéquipiers de Messi, vainqueurs (2-4) ce mercredi, sur la pelouse de Wembley.

Après 3 matches sans victoire en Liga, les Catalans ont profité des largesses d'une équipe trop affaiblie par les absences et plombée d'entrée par la sortie ratée de Hugo Lloris, exploitée par Coutinho (2e), avant qu'un grand Leo Messi, auteur d'un doublé (56e, 90e), épaulé par un Ivan Rakitic au diapason et crédité d'un but d'exception (28e) ne complètent ce succès. Harry Kane (52e) et Erik Lamela (66e) n'auront fait qu'entretenir une flamme trop vacillante sur l'ensemble du match.

⚽⚽⚽⚽ 90: GOOOAAALLLLLL! MESSI!!!! Barça are two goals back in front! #SpursBarça pic.twitter.com/CblwE9ybmr — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 octobre 2018

Dans l'autre match du Groupe B, l'Inter Milan, déjà victorieuse lors de la 1ère journée face aux Spurs, confirme en dominant à l'extérieur le PSV Eindhoven sur le même score (1-2) grâce à Radja Nainggolan (44e) et Mauro Icardi (66e), alors que Pablo Rosario avait ouvert le score (27e).

Le classement au terme de cette 2e journée voir le Barça faire la course en tête, grâce à une meilleure différence de buts, devant l'Inter avec le même nombre de points (6) ; Tottenham et Eindhoven, bredouilles, ferment la marche.