Messi et Rakitic font payer Lloris

Barcelonais et Spurs, pour un tel choc, méritaient mieux que cette pelouse rapée d’un Wembley qui, il y a une semaine, accueillait le ring où le roi des lourds Anthony Joshua a confirmé d’un K.-O. sa domination. C’est un autre genre de crochet au foie dont Tottenham va être victime d’entrée. Hugo Lloris, pour son retour à la compétition, ne pouvait pas connaître pire début de match.

On se demande encore quelle mouche a piqué le capitaine des champions du monde pour partir à l’aventure quasiment à l’angle de sa surface et tenter de s’interposer face à un Jordi Alba, lancé de main de maître par Leo Messi. Non seulement Lloris est en retard, mais le latéral barcelonais a tout loisir de servir Coutinho pour que le Brésilien inscrive après… 92 secondes le but le plus rapide du Barça en Ligue des champions depuis 2005. Mais aussi le premier but en déplacement dans la compétition que Messi n’inscrit pas depuis septembre 2016 (0-1, 2e) ! (*)

Messi, 5 buts en 2 journées

Déjà pas aidée par l’hécatombe qui l’accable au coup d’envoi, et les absences trop nombreuses de Dele Alli, Eriksen, Aurier, Vertonghen…, l’équipe de Mauricio Pochettino se met d’emblée dans de sales draps. Et les Barcelonais, sommés de réagir après leur trois matches sans victoire en Liga, n’en demandent pas tant. Surtout lorsque Messi évolue comme c’est le cas ce mercredi, à Londres, à un tel niveau. C’est vrai aussi pour Ivan Rakitic qui finit d’accabler Lloris avec à l’origine un nouveau bijou de centre, signé Messi, à destination de Luis Suarez dont la remise pour Coutinho est renvoyée acrobatiquement par le Brésilien à l’entrée de la surface. Trois mois après la finale perdue du Mondial, le Croate met tout son cœur pour placer à 25 mètres dans l’axe une merveille de reprise qui, avec l’aide du poteau rentrant, bat le gardien de l’équipe de France (0-2, 28e). A déguster sans modération.

Il a déjà fallu attendre près de trente minutes pour voir Harry Kane tirer au but et, sur l’une des rares alertes dans sa surface, Marc-André ter Stegen signe un arrêt de classe mondiale pour éviter le c.s.c qui guettait (32e). C’est à peu près tout pour des Spurs dépassés et réduits à des fautes de frustration sanctionnées déjà par trois cartons jaunes.

Tottenham qui frôle le pire au retour des vestiaires quand Messi, sur le même mode, déboule par deux fois dans l’axe et, sur un copié-collé, trouve par deux fois sur la même frappe enroulée à ras de terre le poteau gauche d’un Lloris à chaque fois battu (46e, 51e). Ça change tout, puisque dans la continuité, Kane inscrit un dixième but en douze matches de C1 : sur une relance partie de Lloris, l’attaquant crochète Nelson Semedo dans la surface barcelonaise et se remet sur son pied droit pour enrouler son ballon à son tour et battre cette fois Ter Stegen (1-2, 52e). Réaction de courte durée, puisque Messi est à l’origine et à la conclusion de cette interminable séquence de possession catalane fatale aux Londoniens (1-3, 56e). Il y a aura bien cette frappe d’Erik Lamela, déviée dans son but par Clément Lenglet (seul Français titulaire d’un onze barcelonais, où Ousmane Dembélé, remplaçant, n’a pas droit de cité), pour maintenir un semblant de suspense (2-3, 66e). Que la dernière opportunité de Lucas, pied trop ouvert face au but, va entretenir (85e) jusqu’au coup de grâce porté, suite à une erreur de relance, par Messi (5 buts en 2 journées !) à bout portant devant un Lloris impuissant (2-4, 90e). Qu’elle semble loin la Coupe du monde pour le portier français…

----------------------------------------------------------------

(*) Il avait fallu 36 secondes à Mark van Bommel pour ouvrir le score contre le Panathinaïkos. Et c’est Gerard Piqué qui, en septembre 2016, avait été le dernier joueur autre que Messi a marqué en C1 loin du Camp Nou.