Messi élu meilleur joueur de la 1ère journée

Auteur d’un triplé contre le PSV Eindhoven, mardi, lors du premier acte de la Ligue des champions (4-0), le maître à jouer du Barça Lionel Messi a été désigné meilleur joueur de la semaine en C1, vendredi, par l’UEFA.

L’Argentin était en concurrence avec James Milner, étincelant le même jour face au PSG sous le maillot de Liverpool, avec Paul Pogba, auteur d’un doublé et d’une passe décisive avec Manchester United contre les Young Boys Berne, et avec le Lyonnais Nabil Fekir, passeur et buteur lui aussi devant Manchester City.