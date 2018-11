Mbappé : "L’arbitre ne sera pas mauvais tous les jours"

Kylian, êtes-vous déçu par ce résultat ?

Oui, on est forcément déçus quand on a mené au score. Je pense qu’il y avait quand même du mieux par rapport aux performances que l’on a fournies en début de saison européenne. On avance, on est encore en vie dans ce groupe. On va continuer à travailler pour monter en puissance et gagner contre Liverpool.

Le retour des vestiaires a été dur pour le PSG…

Oui, il a été dur car, à domicile, ils ont essayé de pousser. On a essayé de rester haut mais ils nous ont forcés à rester dans notre camp. Il y a eu ce penalty et puis on a essayé de pousser comme on le pouvait et ce n’est pas rentré.

Quel suspense dans ce groupe, d’ailleurs…

C’est bien, je préfère ça que gagner 7-0 ou 8-0 et arriver contre d’autres équipes et ne pas être prêts. Au moins, on est dans le bain.

"L’arbitre ne sera pas mauvais tous les jours"

Et par rapport aux faits de jeu défavorables ?

Cela fait partie du jeu, il faut le prendre en considération. L’arbitre s’est peut-être trompé, il faut passer à autre chose. On se concentre sur nous, c’est le plus important car il y a encore du travail. L’arbitre ne sera pas mauvais tous les jours. A nous de continuer à travailler pour être prêts et anticiper ce genre d’erreur qui peut arriver.

Les votes du Ballon d’Or sont clos. Allez-vous attendre les résultats avec anxiété ?

Avec anxiété, non, car il n'y a rien qui peut se passer ! J'ai donné ce que j'avais à donner. J'ai pris du plaisir avec mes équipes durant toute l'année et on verra ce que ça donne.