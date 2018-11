Il se passe décidément toujours quelque chose avec José Mourinho. Il y a trois semaines, l’entraîneur de Manchester United n’avait en effet pu s’empêcher de provoquer les supporters de la Juventus en tendant l’oreille après le succès décroché in extremis par les Red Devils à Turin (1-2), se défendant néanmoins d’avoir voulu provoquer les fans de la Vieille Dame malgré leurs insultes répétées à son endroit.

Cette fois, c’est la célébration du technicien portugais après le but inscrit par Marouane Fellaini dans le temps additionnel face aux Young Boys de Berne (1-0), un but qui permet aux Red Devils de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale, qui fait parler. Tout à sa joie, l’ancien Madrilène est en effet devenu complètement fou et s’est notamment saisi du bac à gourdes de son équipe pour l’exploser violemment au sol. Un geste en forme de défouloir.

José Mourinho n’en avait pas pour autant terminé. Pour preuve, son tacle glissé en conférence de presse à l’endroit de ses contempteurs. "Pour mes «amoureux», je veux juste dire qu’il faut regarder les stats. En 14 saisons en Ligue des champions, j’ai passé les poules 14 fois. Et la seule saison où je n’ai pas joué la Ligue des champions, j’ai gagné la Ligue Europa", a-t-il ainsi lancé dans des propos relayés par le Mirror. L’entraîneur des Red Devils n’a pas fini de savourer.