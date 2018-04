Manchester City: Agüero forfait contre Liverpool

Pep Guardiola a confirmé que Sergio Agüero ne fera pas le déplacement à Liverpool pour le quart de finale aller de la Ligue des champions. L'attaquant de Manchester City n'est pas suffisamment remis et l'entraîneur ne souhaite pas prendre le moindre risque. "Agüero est à Manchester. Il n'est pas venu. Il a été blessé ces deux dernières semaines. (...) Il va bien mieux mais le docteur lui a parlé et il a dit qu'il avait encore une gêne", a expliqué Guardiola en conférence de presse.

