José Mourinho a confirmé, lundi en conférence de presse, qu’Alexis Sanchez était forfait pour la rencontre de la troisième journée de la Ligue des champions entre Manchester United et la Juventus, mardi soir (21h) à Old Trafford.

Le Chilien n’était pas présent à l’entraînement lundi matin, tout comme Marouane Fellani, Phil Jones, Scott McTominay, Jesse Lingard et Diogo Dalo, qui ne disputeront pas non plus ce choc.