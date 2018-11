Vice-capitaine de Manchester United jusqu’à la fin du mois de septembre, quand José Mourinho lui avait retiré le brassard après ses déclarations critiques suite à un match nul contre Wolverhampton (1-1), Paul Pogba s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse, avant de retrouver la Juventus en Ligue des champions.

"Si on me retire le brassard, ça ne change rien. Je veux juste jouer, performer et donner le meilleur de moi-même", a commenté le milieu de terrain français des Red Devils.