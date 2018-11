Man Utd: Pogba nostalgique de la Juventus

Paul Pogba se fait une joie de retourner à Turin avec Manchester United, mercredi prochain en Ligue des champions. "Depuis que j’ai quitté la Juve, je n’y suis retourné qu’une seule fois, pour voir les joueurs. Et là, retourner jouer là-bas, ça va être un très, très grand moment pour moi et, je pense aussi, pour eux", confie-t-il dans l’émission Transversales, sur RMC Sport.

"Je m’y attendais, c’était fou. J’en parlais avec mon frère l’été dernier, je lui disais: ‘imagine, on est dans le même groupe que la Juve', ajoute le milieu de terrain français, qui a quitté la Vieille Dame et rejoint les Red Devils en 2016 pour plus de 100 millions d’euros. Pour moi c’est un plaisir, Turin c’est ma maison, c’est là-bas que j’ai marqué mon premier but professionnel."