Man Utd-Fellaini: ''Tout le vestiaire est derrière l’entraîneur''

Interrogé à l’issue de la rencontre de Ligue des champions ayant opposé, mardi soir, son équipe de Manchester United à Valence (0-0), Marouane Fellaini a répondu à quelques questions concernant le niveau actuel des Red Devils et l’ambiance entre les joueurs et le coach, José Mourinho : ''Tout le vestiaire est derrière le coach. Aujourd’hui, je crois que nous avons montré de meilleures choses. Il faut que l’on poursuive dans cette voie. Face à West Ham, nous étions dans un mauvais jour. Ce soir il y a eu du mieux, et samedi, nous devrons faire encore plus pour gagner contre Newcastle.''