Man. City-Kompany: "Tout reste à jouer"

Le capitaine de Manchester City refuse d’abdiquer ce mercredi soir alors que son équipe vient de perdre 3-0 à Anfield devant Liverpool, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

"On a dominé le match jusqu'à la fin, on a eu la possession et on n'a donné aucune occasion... Pourtant le résultat n’est pas là, dixit Vincent Kompany, à chaud, sur l’antenne de beIN SPORTS. On a été bons en deuxième période mais sur ce genre de match, tout se joue à peu de choses, et en 10-15 minutes, ça peut faire 3-0 !"

Et le défenseur belge de conclure: "Il faut y croire, on va y croire ! Personne dans notre équipe ne pense que le match est joué. On est capables d'avoir 20 tirs cadrés dans un match, on est capables de marquer beaucoup de buts. Le deuxième match est encore intéressant, tout reste à jouer !"