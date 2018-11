Man. City-Guardiola: "Les Lyonnais étaient meilleurs"

A la veille de retrouver l’OL, lors de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions, Pep Guardiola est revenu lundi sur la victoire surprise des hommes de Bruno Genesio, le 19 septembre dernier à l’Etihad Stadium (1-2).

"Ils étaient meilleurs. Ils ont été meilleurs que nous en première période, c’était mieux en deuxième, mais pas suffisant, a déclaré l’entraîneur de Manchester City en conférence de presse. Quand vous perdez le premier match à domicile, cette phase de groupes devient tellement difficile… On a fait le boulot en remportant les trois matches suivants. Et on a eu de la chance que nos adversaires n’en fassent pas de même. On a essayé d’éviter de jouer notre qualification sur le dernier match. Et on a une grande opportunité pour se qualifier demain (mardi, ndlr)."