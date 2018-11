Man City: Guardiola et Sterling confus pour le penalty

C'est toujours beaucoup plus facile après une victoire. Mais Pep Guardiola et Raheem Sterling ont avoué que ce dernier a plongé pour obtenir un penalty, à l'occasion du deuxième but inscrit par Manchester City face au Shakhtar (6-0, quatrième journée du groupe F de Ligue des champions) mercredi soir.

"L'arbitre doit être aidé, estime Guardiola pour BT Sport. Mais la VAR n'existe pas en Ligue des champions, alors... Ce n'est pas cool de marquer comme ça, mais c'est arrivé aussi contre nous."

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai effleuré le ballon et je n'ai pas senti de contact, a dit à son tour Sterling. Mes excuses à l'arbitre." Guardiola estime même que son joueur aurait dû avertir l'arbitre. Plus facile après une victoire, vraiment...