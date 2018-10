Auteur d'une passe décisive et d'un but mardi soir à Hoffenheim (1-2), lors de la 2e journée de Ligue des champions, David Silva a reçu les compliments de son compatriote et entraîneur Pep Guardiola.

"Il est l'un des meilleurs joueurs que j'ai entraîné dans ma vie. Je suis chanceux d'en avoir connu beaucoup à Barcelone et au Bayern Munich. Mais il est clairement dans cette liste. En termes de mentalité, j'aime les joueurs qui, dans les moments difficiles, font un pas en avant et disent "je suis là les gars". Il est l'un d'entre eux. Je suis tellement heureux pour lui. Il mérite tout mon respect", a ainsi confié après la rencontre l'entraîneur de Manchester City, cité par la BBC.

Les Citizens se déplacent à Liverpool dimanche pour le choc de la 8e journée de Premier League.