Man City: Guardiola en ultra-offensif contre les Reds

Après la défaite 3-0 de Manchester City à Anfield, Pep Guardiola aligne une équipe avec de nombreux joueurs offensifs pour la venue de Liverpool, ce mardi, en quart de finale retour de la Ligue des champions.

Les Citizens joueront avec trois défenseurs, dont aucun latéral gauche de métier, peut-être dans un dispositif en 3-3-3-1.

Le "Kun" Agüero est probablement trop court et reste sur le banc, au profit de Gabriel Jesus.

How we're lining-up tonight!



City XI | Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Fernandinho, De Bruyne, Silva (C), Sane, Sterling, Bernardo, G Jesus



Subs | Bravo, Aguero, Kompany, Foden, Gundogan, Zinchenko, Delph#cityvlfc #mancity pic.twitter.com/rdWCEYwniX