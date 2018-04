Man City-Fernandinho: "Chaque match a sa propre histoire"

Fernandinho, lundi en conférence de presse, s'est remémoré les différents Liverpool-Manchester City de la saison.

"On les a affrontés trois fois, rappelle le milieu de terrain brésilien. A la maison, on a gagné 5-0 et c'était un bon match. A Anfield, en Premier League, on a pris trois buts en 10 minutes, c'était un cauchemar. Et en Ligue des champions, on a pris trois buts. Mais chaque match a sa propre histoire."

Les rencontres entre les deux équipes ont eu lieu lors de la quatrième journée de Premier League, à Manchester (5-0), et lors de la 23e journée à Liverpool (4-3). Et bien sûr, la semaine passée, en quarts de finale aller de Ligue des champions à Liverpool (3-0). La manche retour a lieu mardi soir à Manchester.