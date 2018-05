Lyon s'offre la passe de trois !

C’est du jamais-vu ! L’Olympique Lyonnais a conquis ce jeudi soir la cinquième Ligue des champions féminine de son histoire (en moins d’une décennie), la troisième de suite (2011, 2012, 2016, 2017 et donc 2018) ! Le club présidé par Jean-Michel Aulas a battu en finale le VfL Wolfsbourg (1-4), un grand d’Europe – deux fois vainqueur de la compétition (2013 et 2014), champion d'Allemagne et lauréat de la Coupe cette saison –, au stade Dynamo Lobanovski de Kiev.

Qui aurait pu imaginer à la suite de 90 minutes et quelque serrées (0-0) – comme on pouvait s’y attendre –, et peu emballantes car trop de déchets techniques, que l’OL allait s’imposer sur ce large score ? Le match n’est devenu fou qu’en prolongation. Qui aurait pu imaginer, même, à la 93e, que les Fenottes allaient conserver leurs titres ? L’attaquante danoise Pernille Harder, que Griedge Mbock a fini par laisser manœuvrer, venait d’ouvrir le score en faveur d’un VfL venu clairement jouer le contre, d’une frappe lointaine, molle, à ras de terre. Trop à ras de terre pour Sarah Bouhaddi… Touchée, c'est à noter, au poignet gauche depuis la fin de la seconde période (Lucy Bronze et elle se sont percutées 90e+2).

Le coaching gagnant de Pedros

Heureusement pour Lyon, et malheureusement pour Wolfsbourg, l’attaquante allemande Alexandra Popp a ensuite pris un second carton jaune totalement logique synonyme d’expulsion pour un tacle en avant commis sur la jeune milieu de terrain Delphine Cascarino (21 ans). Cette dernière était entrée à l’heure de jeu, en remplacement de l’encore plus jeune Selma Bacha (17 ans, 65e).

Elle aussi est apparue en cours de partie. La Néerlandaise Shanice van de Sanden a été lancée à la 95e par le novice Reynald Pedros, pour suppléer la Japonaise Saki Kumagai: on peut appeler cela un coaching gagnant… Puisque Van de Sanden et ses jambes de feu, après l’égalisation d’Amandine Henry, qui se sera arrachée (98e), ont délivré trois passes décisives, pour Eugénie Le Sommer (à bout portant 99e), Ada Hegerberg (reprise avec rebond 103e) et une Camille Abily (plat du pied gauche 116e) également sur le banc au coup d’envoi et dont c'était à 33 printemps l'ultime rencontre continentale !

Lyon, un multiple champion de France dominateur mais crispé, aurait pu, aurait dû, faire la différence plus tôt, quand un but de Le Sommer lui a été oublié à la… 69e. Il lui a fallu patienter. Et cela valait le coup. C'est historique !