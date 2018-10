L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Manchester United

Une soirée compliquée. Manchester United a été tenu en échec par Valence, ce mardi lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (0-0). Une soirée marquée par l'arrivée en retard du bus des Mancuniens. José Mourinho a expliqué que le bus avait eu un problème et que le trajet avait duré 75 minutes au lieu de 30 habituellement. Les arbitres avaient accordé un petit délai aux Red Devils si bien que le match avait débuté avec plus de 5 minutes de retard.

MAis ce mercredi, Sky Sports annonce qu'une procédure disciplinaire a été ouverte par l'UEFA contre Manchester United.

BREAKING: UEFA has opened disciplinary proceedings against @ManUtd over their late team arrival and late kick-off for the Champions League match against Valencia #SSN