L'OL prend un point face à City

Lyon et Manchester City se sont quittés dos à dos (2-2) mardi soir, à l'occasion de la cinquième journée du groupe F de Ligue des champions. Maxwel Cornet, aligné à la place de Moussa Dembélé écarté, a inscrit un doublé et permis à l'OL de mener deux fois (55e, 81e). Les Citizens ont égalisé par Laporte (63e) et Agüero (83e). Les Lyonnais ne sont pas encore qualifiés pour les huitièmes de finale, puisque le Shakhtar Donetsk s'est imposé à la 93e minute à Hoffenheim (2-3). Il ne faudra donc pas perdre en Ukraine, dans deux semaines.