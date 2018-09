L'OL porte plainte contre son indésirable supporter

Les images ont malheureusement fait le tour de la Toile, immortalisant ce geste insensé et infâme d’un supporter présumé de l’OL, coupable d’un salut nazi dans les tribunes de l’Etihad Stadium lors du match de Ligue des champions entre Manchester City et Lyon. Une attitude répréhensible que condamnent naturellement les Gones, plainte à l’appui comme le révèle le club ce vendredi dans un communiqué de presse.

"L’individu auteur d’un comportement inexcusable a bien été identifié par les services de sécurité du club"

"L’Olympique Lyonnais informe que l’individu auteur d’un comportement inexcusable, mercredi soir à Manchester, a bien été identifié par les services de sécurité du club et que son identité a été transmise aux services de police français et britanniques. L’Olympique Lyonnais condamne fermement de tels agissements et rappelle qu’il a immédiatement pris des mesures d’interdiction définitive du stade et de tous déplacements officiels organisés par le club, à l’encontre de cet individu. Le club a déposé une plainte contre l’individu et se tient à la disposition des services de justice français et britanniques afin d’apporter sa collaboration aux enquêtes qui pourront être ouvertes, afin de poursuivre et sanctionner l’individu en question."

Une réaction attendue et indispensable pour un OL qui demeure plus que jamais dans le collimateur de l’UEFA. Condamné à deux matches européens à huis clos - dont un ferme et l'autre avec sursis durant deux ans - ainsi qu’à 100 000 euros d'amende après les débordements observés la saison passée lors du match de Ligue Europa entre Lyon et le CSKA Moscou, le club rhodanien a vu son appel étudié par la Commission de discipline de l’UEFA ce jeudi – soit au lendemain de l’ignoble dérapage constaté à Manchester – pour une décision reportée à une date ultérieure. Pas forcément une bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas et son équipe, qui risquent tout bonnement de recevoir le Shakhtar Donetsk dans un stade vide, le 2 octobre prochain.